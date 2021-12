Roma, infortunio Spinazzola | Quanto manca al rientro

Fari puntati su Leonardo Spinazzola in casa Roma. Il terzino sinistro sta ancora recuperando dal brutto infortunio trovato in Nazionale. Ecco le condizioni del giocatore.

La Roma si prepara al prossimo big match di campionato. Sabato pomeriggio i giallorossi faranno visita all’Atalanta, orobici lanciatissimi in classifica. Con un occhio al campo ed uno al prossimo calciomercato, c’è un recupero che tiene in ansia Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Leonardo Spinazzola, scopriamo quando tornerà in campo il terzino.

La Roma si avvicina al giro di boa stagionale. Le ultime due partite dell’anno solare saranno fondamentali per capire le reali aspirazioni di classifica dei giallorossi. A partire dal prossimo big match, in programma sabato al Gewiss Stadium. Ancora tante assenze per Josè Mourinho, che può parzialmente sorridere per due pedine importanti. Nessun recupero invece per Pellegrini ed El Shaarawy, entrambi si rivedranno nel 2022. I due giallorossi sono alle prese con rispettivi problemi muscolari, e stanno recuperando al pari del lungodegente Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro sta lavorando per trovare il pieno recupero dopo il tremendo infortunio al tendine d’achille.

Infortunio Spinazzola, ecco quanto manca al rientro

Il calciatore era apparso ottimista negli scorsi mesi, auspicando un recupero prima della fine dell’anno. Ma la realtà è ben diversa, da un infortunio del genere non ci si aspetta un recupero lampo. Semmai il contrario, i tempi di recupero vengono gestiti e ponderati per evitare il drammatico rischio di ricadute. Una situazione che il terzino conosce fin troppo bene, la sua carriera ne ha visti di gravi infortuni.

Il medico che l’ha operato, professor Lasse Lempainen, ha fissato un consulto col terzino i primi giorni di gennaio. Come riportato da il Corriere dello sport sul proprio sito web. Se dovesse arrivare il fatidico ok il calciatore potrà iniziare la fase agonistica. Il suo sarà un inserimento per forza di cose graduale e, se tutta la tabella di marcia venisse rispettata senza intoppi, ad inizio febbraio Mou potrebbe riaverlo a disposizione. Una forza fresca che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli schemi dello Special One.