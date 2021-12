Ultim’ora | Terremoto in Serie A, squalifica immediata

Un nuovo terremoto investe la Serie A. Stavolta lo scenario è drammatico per la squadra che sta rischiando tutto. Ad un passo la squalifica immediata.

Ultim’ora importantissima nel campionato italiano. Trema la squadra di Serie A, dopo la rivelazione sconcertante che porta alla squalifica immediata dal campionato. Ecco cosa sta succedendo, le ultime sul nuovo uragano che ha colpito il calcio italiano.

Mentre il campionato si avvicina alla metà della stagione un nuovo terremoto investe il calcio italiano. La rivelazione di queste ore scuote la Serie A dalle fondamenta, condannando il club alla squalifica immediata. Mancano solo due giornate alla chiusura del girone d’andata, ma all’orizzonte c’è un ribaltone che potrebbe stravolgere gli equilibri del campionato. A rischiare grosso è la Salernitana, ancora non formalmente ceduta ad un nuovo proprietario dopo Claudio Lotito. Ecco gli ultimi dettagli sulla vicenda.

Terremoto in Serie A, squalifica immediata

A lanciare l’allarme è stata l’Ansa che ha riportato un’indiscrezione che fa tremare i tifosi del club campano. I due fondi incaricati di perfezionare la cessione del club, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno ricevuto alcuna offerta da nuovi acquirenti. Ora l’orizzonte sembra sempre più cupo per il club granata.

Rimangono solo 15 giorni per le speranze dei tifosi della Salernitana. Se le cose dovessero restare immutate da qui al 31 dicembre, la squalifica del club sarebbe immediata. Conseguente estromissione dal campionato che ridisegnerebbe a tavolino classifica e calendario. Una stagione che sembra non voler conoscere pace quella attuale della Serie A. Ancora forte suona l’eco della tempesta causata dall’inchiesta plusvalenze, in seguito dalle indagini e perquisizioni nei vari club del campionato italiano. Ora in vista pare esserci anche la squalifica della Salernitana, anche stavolta a pagare per primi sembrano essere i tifosi del club campano.