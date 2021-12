Calciomercato, esonero imminente | L’ex Roma verso il ritorno

Calciomercato, le ultime notizie provenienti dal mondo iberico sono più che chiare. La svolta è ormai prossima, così come il passaggio di consegne.

Le prossime settimane sono destinate ad essere caratterizzate dall’apporto di plurime novità, nel mondo giallorosso e non solo. L’impellenza di Pinto di accontentare gli aneliti di lunga data di Mourinho lasciano intendere come diverse situazioni potrebbero tangere il centro di Trigoria.

Diversi armadietti del centro sportivo sono destinati a svuotarsi a breve, nel duplice intento di epurare la rosa dai non pochi elementi apparsi agli occhi dello Special One inadatti al progetto e, parallelamente, di monetizzare per ben investire nelle prime quattro settimane del nuovo anno.

La richiesta principale continua a interessare la zona mediana ma, come ribadito in più occasioni, non si ignoreranno, sempre nel pieno rispetto delle giuste condizioni, apporti anche in altre regioni di campo. A partire dall’alternativa a Rick Karsdorp, passando per eventuali elementi che acuiscano la prolificità offensiva di una squadra che, anche a livello produttivo, è apparsa sotto tono.

La poca continuità di Abraham, unitamente alle precedenti difficoltà di Mkhitaryan e al blocco che ancor tutt’oggi sembra contraddistinguere Zaniolo, non hanno permesso, per il momento, di rispettare le alte aspettative maturate a primo anno. In attesa di aggiornamenti relativi alle su citate e copiose situazioni che interesseranno il mondo Roma, riportiamo una novità emersa da poco in Spagna.

Calciomercato, Fonseca vicino all’Everton: le ultime notizie

Diversi movimenti sono destinati, in generale, a interessare il mondo calcistico continentale tutto. In particolar modo, al di là della campagna acquisti in sé e per sé, potrebbero verificarsi importanti cambiamenti anche su alcune panchine europee. Da questo punto di vista, una delle questioni più vessate nel recente periodo ha interessato il passaggio, non poco burrascoso burocraticamente, di Xavi al Barcellona.

Un’altra vicenda potrebbe però catalizzare le attenzioni mediatiche nelle prossime settimane. Ci riferiamo all’esonero dell’ex, tra le varie, Napoli, Rafa Benitez. Il carismatico e saggio mister ha fin qui ottenuto solo 18 punti con l’Everton e tutto lascia intendere che vi siano i giusti presupposti per assistere ad un suo allontanamento dal club anglosassone.

Stando alle ultime riferite da Todofichajes, nello specifico, il rapporto con la società di Liverpool è ormai prossimo alla rottura. A prenderne l’eredità potrebbe essere la recente conoscenza del mondo giallorosso. Paulo Fonseca, infatti, dopo aver rasentato la firma con il Tottenham prima e il Newcastle poi, sarebbe stato individuato come sostituto per provare a far risalire le “Toffees”.