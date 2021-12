Si è appena conclusa la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia che consegna l’avversaria alla Roma. Ecco chi affronteranno i giallorossi agli ottavi.

Ufficiale l’avversaria agli ottavi di finale di Coppa Italia della Roma. I giallorossi esordiranno nella competizione a metà gennaio, allo stadio Olimpico. Ecco contro quale squadra inizierà il cammino degli uomini di Mourinho nella competizione nazionale.

La Roma è pronta per chiudere la prima metà della stagione in campionato. Le prossime due sfide diranno molto dello stato di forma degli uomini di Mourinho, a partire dal big match di sabato pomeriggio. Contro l’Atalanta i giallorossi dovranno mettere in campo la prestazione perfetta, in casa gli orobici non perdono addirittura da inizio ottobre. Il tecnico portoghese sta preparando senza soste la sfida delicata a Trigoria. Nel frattempo arriva l’ufficialità dell’avversario in Coppa Italia.

Ottavi Coppa Italia, ufficiale l’avversaria della Roma

I giallorossi debutteranno il 12 gennaio ( data in attesa di ufficialità) allo stadio Olimpico. In questi minuti è arrivata l’ufficialità dell’avversario, c’è appena stato il triplice fischio della sfida tra Spezia e Lecce. Ad avere la meglio allo stadio Picco sono stati, non senza sorprese, proprio i salentini. Pronostico ribaltato e liguri che continuano a vivere un profondo periodo di crisi.

Ad avere la meglio in casa dello Spezia è stato, a sorpresa, il Lecce. I salentini, guidati da Marco Baroni, hanno liquidato i liguri con un perentorio 0-2 . Niente da fare per Thiago Motta, reduce dalla sconfitta per 2-0 proprio contro la Roma. I giallorossi dunque esordiranno allo stadio Olimpico contro i pugliesi, attualmente relegati in Serie B. Nella cadetteria i salentini occupano la terza posizione e di sicuro a gennaio saranno accompagnati dall’entusiasmo di tantissimi tifosi in casa della Roma. Per la cronaca al Picco sono state decisive le reti di Listowski e Calabresi, sarà Roma-Lecce agli ottavi di finale di Coppa Italia.