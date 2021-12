Roma, le ultime da Trigoria | Nuovo recupero per Mourinho

La Roma continua la marcia di avvicinamento al big match contro l’Atalanta. Una buona notizia da Trigoria per Mourinho, c’è nuovo recupero.

I giallorossi sono pronti a chiudere l’anno solare ed il girone d’andata del campionato. Alle porte il big match in casa dell’Atalanta, Mourinho continua a preparare la delicata sfida a Trigoria. Una buona notizia dalla sessione odierna per il tecnico portoghese, c’è un nuovo recupero tra i giallorossi. Ecco le ultimissime dal centro sportivo.

La Roma prosegue la preparazione in vista del big match di sabato pomeriggio. Al Gewiss Stadium di Bergamo i ragazzi di Mourinho saranno ospiti dell’Atalanta di Gasperini. Orobici lanciatissimi in campionato che attualmente occupano il terzo posto a tre punti dall’Inter capolista. Giallorossi orfani di vittorie nei big match fino a qui, riuscire a strappare i tre punti sarebbe di importanza vitale per la classifica e l’entusiasmo della squadra. Ancora una volta ci saranno diverse assenze importanti nell’undici titolare, fuori dai giochi fino al nuovo anno Pellegrini ed El Shaaarawy. I due calciatori restano indisponibili, al pari del lungodegente Spinazzola.

Roma, ultime da Trigoria | Nuovo recupero per Mourinho

La buona notizia riguarda le condizioni di Carles Perez. L’esterno offensivo spagnolo oggi si è allenato regolarmente in gruppo e sarà dunque a disposizione del mister. Un’opzione importante per il tecnico portoghese, che lo ha utilizzato anche nel nuovo ruolo di mezz’ala. Attenzioni ancora rivolte al reparto arretrato, Smalling ed Ibanez hanno svolto lavoro personalizzato.

Le condizioni dei centrali difensivi restano da monitorare, ma dovrebbero garantire entrambi la loro presenza nel big match. A fine allenamento un curioso siparietto con Zaniolo protagonista, come documentato dal profilo Twitter ufficiale della Roma. Il numero 22 trova la rete scatenando l’esultanza dei compagni, mentre gli avversari chiedevano il fallo di mano. A gustarsi la scena un divertito Josè Mourinho.