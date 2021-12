Calciomercato Roma, scacco matto Monchi | Blitz immediato

Calciomercato Roma, scatto di Monchi: il Siviglia si muove già a gennaio. Decisiva, in tal senso, sarà la volontà del diretto interessato.

Gennaio si avvicina, e con esso una sessione di calciomercato invernale nella quale tante squadre cercheranno di migliorare le rispettive rose piazzando colpi mirati, e tenendo inevitabilmente un occhio rivolto alle vicissitudini di bilancio. Non saranno possibili grandi investimenti, ma si cercherà di capitalizzare al massimo quelle occasioni che di volta in volta si paleseranno.

Ne sa qualcosa la Roma, ma è un discorso che potrebbe essere esteso a tanti top club in Italia, a cominciare dall’Inter che, dopo un inizio altalenante, è riuscita ad agguantare la vetta della classifica dopo aver inanellato una striscia di risultati utili consecutivi impressionante. Molto spesso i Campioni d’Italia uscenti e i giallorossi hanno portato a compimento affari comuni: vedasi la positiva conclusione della vicenda Dzeko, per citare un caso emblematico piuttosto recente. E nel novero di possibili “opzioni” low cost attenzionato da Pinto erano finiti diversi profili della rosa di Inzaghi, a cominciare da quel Danilo D’Ambrosio che per poliedricità e duttilità tattica ben si sposerebbe nello scacchiere tattico di Mourinho.

Una vera e propria trattativa per l’eventuale trasferimento dell’ex Torino nella Capitale non è mai stata imbastita – è bene ricordarlo – ma dei sondaggi esplorativi sono stati effettuati. Tuttavia, nelle ultime ore il Siviglia di Monchi avrebbe fatto irruzione, con gli andalusi pronti al blitz decisivo già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, blitz di Monchi per D’Ambrosio

Secondo quanto riferito da Passione Inter, Monchi si sarebbe mosso in primo persona per tastare il terreno in vista di un eventuale trasferimento di D’Ambrosio al Siviglia: l’intenzione iniziale era quella di effettuare il blitz in estate, ma ci sarebbero stati dei contatti per provare ad anticipare i tempi. Decisiva, come succede sempre in questo tipo di situazione, sarà la volontà del diretto interessato: il classe ’88 è considerato da Inzaghi una “riserva” di lusso, anche perché ha risposto presente ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Tra campionato e Champions League, ha totalizzato 418 minuti di gioco, mettendo a referto anche un goal di pregevole fattura contro l’Empoli; tutti fattori che spingerebbero l’Inter a non cedere il calciatore a gennaio, ma sarà D’Ambrosio ad avere l’ultima parola in capitolo.