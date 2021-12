Calciomercato Roma, fumata bianca vicina | L’ultimo ostacolo

Calciomercato Roma, gli aggiornamenti giunti in queste ore lasciano intendere come manchi davvero poco per arrivare ad un punto di svolta.

Le trattative condotte da Pinto fin qui hanno interessato plurimi profili e riguardato operazioni non solo in entrata ma anche in uscita. Fondamentali, infatti, quest’ultime per supportare eventuali acquisti del gm nelle prossime settimane.

Le recenti situazioni di cui raccontatovi lasciano intendere come ai piani alti di Trigoria si stia lavorando per accontentare le richieste di più lunga date del mister e, al contempo, intavolare delle trattative che permettano di operare in modo oculato e sostenibile. Per tale motivo, come ribadito dallo stesso Mourinho qualche settimana fa, a gennaio ci saranno degli acquisti ma non bisognerà attendersi nomi faraonici o situazioni utopistiche.

Molto più probabile, invece, il ripristino di quell’osmosi calibrata anche in estate e volta a trovare un giusto compromesso ed equilibrio tra entrate e uscite. Nelle prime settimane dell’anno si potrebbe, quindi, assistere non solo a nuovi approdi ma, soprattutto, all’allontanamento di chi in questi mesi abbia dimostrato di non essere all’altezza della Roma, almeno nei piani di José.

Tra i vari, figura in questa particolare classifica Borja Mayoral. Lo spagnolo, quasi inaspettatamente, è stato il miglior marcatore della passata stagione, conclusa con 17 gol e un’annata che aveva permesso finalmente ai giallorossi di vantare una valida alternativa all’allora centravanti giallorosso, Edin Dzeko.

