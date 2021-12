Calciomercato Roma, rinforzo low cost per Mou | Pinto pesca in Ligue 1

Calciomercato Roma, Pinto continua a monitorare plurimi profili europei per accontentare il mister connazionale in modo intelligente e sostenibile.

Sarà fondamentale, come accaduto già in estate, rispettare i paletti finanziari imposti dai Friedkin. La finalità è quella di acuire le risorse dello scacchiere ma, al contempo, non depauperare le risorse economiche della società in modo miope e non lungimirante. Troppi, infatti, gli errori compiuti in passato.

Quali siano i profili monitorati è pressoché noto a tutti. Sin dal suo arrivo, Mourinho aveva avanzato specifiche richieste, molte delle quali non soddisfatte a causa dei non pochi imprevisti abbattutisi sulla Capitale nel trimestre giugno-agosto. Ad oggi, come da mesi a questa parte, l’attenzione principale sembra ricadere sulla zona mediana ma non sono da escludersi nemmeno le altre regioni di campo.

Contrariamente ai pronostici iniziali, ad esempio, i capitolini potrebbero vivere delle novità anche nel reparto offensivo. Sempre più probabile, qui, infatti, la sortita di Borja Mayoral. Al tutto si aggiunga poi la necessità di garantire rinforzi anche sulla corsia destra difensiva. Se a sinistra, Vina e Calafiori, nonché gli adattamenti tecnico-tattici dello Special One, hanno permesso di ovviare all’assnza di Spinazzola, lo stesso discorso non si può fare per l’altro lato del campo.

Rick Karsdorp manca di una vera e propria alternativa. L’ambientamento in Italia di Reynolds è durato pure più del previsto e non ha permesso di raccogliere quei frutti che si sperava di raccogliere quando si cercò di ingaggiarlo in ogni modo lo scorso gennaio, battendo poi la concorrenza della Juventus.

Ai diversi profili sondati negli ultimi mesi per garantire un alter ego alla “locomotiva olandese”, è da aggiungersi quello di Fabien Centonze. Si tratta del terzino destro del Metz, quasi ventiseienne e che ha dimostrato fin qui una certa capacità di incisione in zona offensiva. Il suo costo è di circa 5-6 milioni di euro. A riportare il tutto è il sito LaRoma24.it.