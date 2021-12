Atalanta-Roma, ufficiale | Recupero last minute

Giungono notizie confortanti in vista di Atalanta-Roma. Recupero last minute per Josè Mourinho, ha svolto lavoro in gruppo.

Vigilia di una sfida delicatissima in casa Roma. Domani pomeriggio, al Gewiss Stadium, i giallorossi affronteranno l’Atalanta di Gasperini. Bergmaschi lanciatissimi nella corsa scudetto, a soli tre punti dalla vetta. Può sorridere il tecnico portoghese, un nuovo recupero è ufficiale per il big match. Le ultime sulla squadra giallorossa.

Ottime notizie per Mourinho in quel di Trigoria. I giallorossi domani sono attesi da una sfida delicatissima in casa dell’Atalanta. I bergamaschi vivono un momento di forma eccezionale in campionato, servirà la prestazione perfetta. Il tecnico portoghese può esultare, c’è un nuovo recupero in extremis in vista del big match. Le ultime dal centro sportivo giallorosso.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rinforzo low cost per Mou | Pinto pesca in Ligue 1

Atalanta-Roma, ufficiale | Recupero in extremis

Come riportato da Filippo Biafora su Twitter nella sessione odierna arriva una buona notizia per Mou. Chris Smalling ha lavorato con i compagni, il centrale inglese sembra essersi lasciato alle spalle il fastidio accusato nel match contro lo Spezia. Recupero fondamentale per il reparto arretrato giallorosso, contro un attacco che è una corazzata.

Fondamentale il recupero di Chris Smalling nel reparto arretrato, l’inglese avrà il suo bel da fare contro avversari come Zapata o Luis Muriel. Il rischio emergenza nella difesa giallorossa appare scongiurato, aspettando buone notizie anche per quello che riguarda Roger Ibanez.