Atalanta-Roma, la carica di Mou: il gesto nel riscaldamento infiamma i tifosi

Atalanta-Roma, Mourinho è sempre Special: il gesto del tecnico lusitano che non è passato affatto inosservato.

Partita molto probabilmente decisiva per le ambizioni della Roma, che ha l’occasione di rosicchiare punti preziosi alle prime della classe laddove dovesse far punti sul campo di una lanciatissima Atalanta.

José Mourinho ne è consapevole, e nel corso del riscaldamento pre partita ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza ai suoi ragazzi, non solo seguendo personalmente il riscaldamento della sua squadra, ma anche spronando tutti i suoi calciatori. Un segnale di attaccamento che non è passato di certo inosservato: una “vecchia volpe” come Mou sa che anche da questi piccoli dettagli si può trarre il massimo dai suoi, in un match svolta che potrebbe fungere da turning point della stagione.

Per la sfida contro gli orobici, complice le molte assenze a cui dover sopperire, lo “Special One” ha deciso di affidarsi nuovamente alla difesa a tre, con Ibanez che stringe i denti. In attacco, si rivede Zaniolo che farà coppia con Abraham. Tutto pronto ormai per il triplice fischio, in un match da cuori forti: una gara…”Special”.