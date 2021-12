Calciomercato Roma, salta tutto | Ribaltone e “addio”

Calciomercato Roma, le carte in tavola sono state ribaltone e ora Pinto dovrà proporre una contromossa: la situazione.

La vittoria contro l’Atalanta non solo è servita a dare morale ad un ambiente che può cominciare a guardare al proprio futuro con maggiore ottimismo, ma ai fini della classifica ha contribuito ad avvicinare in modo consistente i giallorossi ai piani nobili della classifica.

Anche nelle dichiarazioni del post partita, si è visto finalmente un Mourinho più disteso con i cronisti, dopo che per molte settimane il tecnico lusitano aveva messo in evidenza la necessità di puntellare una rosa che, anche ora, al di là di tutto, deve essere rinforzata. Come ammesso dal general manager Tiago Pinto in più di una circostanza, si apporteranno dei correttivi, ma con oculatezza, senza rivoluzioni; acquisti mirati, dunque, e funzionali. Due i ruoli attenzionati: un terzino polivalente, in grado all’occorrenza di poter agire su entrambe le corsie laterali, e un frangiflutti o comunque una mezzala d’esperienza.

Per quanto concerne il profilo legato al “fluidificante” di fascia, emergono importanti novità, che concernono uno dei primi profili finiti nel dossier di Pinto per il mercato invernale, e cioè quel Diogo Dalot a lungo in orbita giallorossa.

Calciomercato Roma, dietrofront Dalot: pista sfumata

Come riferito da Sky Sport, infatti, il Manchester United, club che detiene il cartellino dell’ex laterale del Milan, in seguito al ribaltone in panchina che ha portato all’esonero di Solskjaer e all’apertura del nuovo ciclo targato Rangnick, ha deciso di togliere Dalot dal mercato, chiudendo di fatto le porte ad una sua cessione. Si vociferava della possibilità di imbastire l’affare su un possibile prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 15 milioni di euro; a questo punto, però, Pinto dovrà concentrarsi su altri obiettivi, vista la netta chiusura del club inglese, che ha deciso di continuare a puntare sul proprio laterale mancino.