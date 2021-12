Calciomercato Roma, scambio in Serie A | Fumata bianca ad una condizione

Calciomercato Roma, maxi intrigo in Serie A: la condizione per pervenire alla fumata bianca. Pinto in attesa.

La consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione, unita alla lucidità di ponderare scelte di mercato e futuri innesti che, nelle aspettative di Mou, dovrebbero dare quel quid in più, sia in termini di qualità che per quanto concerne la profondità della rosa.

Un ruolo importante, in questo senso, lo ricopriranno le cessioni che Pinto riuscirà a piazzare, e di esuberi la rosa giallorossa ne conta tanti. Soprattutto a centrocampo, dove almeno uno tra Villar e Diawara potrebbe fare le valigie, ma anche in difesa, reparto che non a caso Tiago Pinto spera di rinforzare a stretto giro di posta.

Il gm giallorosso sta attenzionando non soltanto la situazione legata ad un eventuale terzino – la pista Dalot è ormai tramontata visto il dietrofront improvviso dello United – ma sarebbe pronto a cogliere una soluzione intrigante anche per rinforzare la batteria di centrali, reparto nel quale, ad esempio, Marash Kumbulla non è di certo incedibile. Per il difensore albanese ex Hellas il Toro, come è noto, ha già effettuato dei sondaggi esplorativi su imput proprio di quell’Ivan Juric che conosce molto bene le qualità del classe ‘2000.

Calciomercato Roma, addio Kumbulla | Idea di scambio con il Torino: i dettagli

Partiamo da un dato di fatto: la Roma non vuole mettere a bilancio nessuna minusvalenza con Kumbulla, ragion per cui, laddove non dovessero arrivare offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo, si potrebbe al limite valutare la possibilità di un prestito di 6 o 18 mesi. Secondo quanto riportato da “Il Romanista“, a queste condizioni si potrebbe intavolare una trattativa con il Toro, chiedendo ai granata di inserire nell’affare Singo, per offrire a Mou quel vice Karsdorp di cui ha tanto bisogno. Ai giallorossi piace anche stuzzica e non poco il profilo di Bremer, per il quale Cairo chiede, però, non meno di 20 milioni di euro. Il contratto del brasiliano, poi, scade nel 2023, e la soluzione prestito è in questo caso assolutamente da scartare.