Tiago Pinto continua a lavorare in vista del calciomercato invernale, senza perdere d’occhio le trattative in prospettiva della prossima estate.

La Roma torna al lavoro questa mattina a Trigoria per preparare l’ultima uscita stagionale. Mercoledì pomeriggio allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida contro la Sampdoria, appuntamento con cui i giallorossi saluteranno il 2021. Una partita da vincere per dare continuità al bel successo ottenuto a Bergamo e mantenere aperta la corsa al quarto posto.

Un obiettivo che permetterebbe alla Roma di accelerare quel percorso di crescita che i Friedkin hanno pensato per il club. L’arrivo di José Mourinho, chiamato per riportare in alto la Roma nell’arco di un triennio, testimonia le ambizioni della proprietà. Il portoghese, insieme al connazionale Tiago Pinto, cercherà di costruire una squadra sempre più competitiva. Per farlo, chiaramente, il calciomercato sarà decisivo.

Calciomercato Roma, richiesta folle | Si libera a zero

E così, al di là degli innesti su cui Pinto lavora da settimane in vista del calciomercato invernale, non si perdono di vista possibili obiettivi per il futuro. La pianificazione è fondamentale per la buona riuscita delle strategie di crescita del club e iniziare a lavorare con buon anticipo alle trattative ritenute più importanti può risultare una mossa decisiva. Anche perché da gennaio si aprirà ufficialmente la caccia a quei calciatori che potranno liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Tra loro anche un pupillo di José Mourinho: Ivan Perisic. Il croato, protagonista di un grande girone d’andata con l’Inter, potrebbe essere ai titoli di coda della sua avventura in nerazzurro. Vi abbiamo raccontato ieri delle difficoltà che rendono davvero in salita la trattativa per un rinnovo di contratto. Una situazione su cui Pinto è vigile, visto che l’ingaggio a parametro zero del croato sarebbe un’ottima notizia per Mourinho. Le richieste dell’esterno, però, spaventano: Perisic chiede un contratto di 3 anni a 6 milioni netti a stagione. Tanto, per un calciatore senz’altro di livello ma anche in là con l’età, visto che a febbraio compirà 33 anni. L’offerta dell’Inter, per ora, è al ribasso: biennale da 4 milioni a stagione. Ma i nerazzurri, sapendo che la trattativa sarà tutt’altro che semplice, si starebbero tutelando. Allacciati i rapporti con Kostic ed Abner. Segno che l’addio a fine stagione di Perisic rimane l’ipotesi più realistica.