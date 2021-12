Conferma ufficiale di Dazn | Cambierà la modalità di fruizione

Tramite il chief revenue officer Europe di DAZN arriva l’annuncio ufficiale e definitivo di come cambierà lo streaming.

A parlare è Veronica Di Quattro, la vice presidente esecutiva della parte sud europea dell’azienda, che ufficializza una notizia che molti tifosi non volevano purtroppo sentire. C’era stato un grande caos e una marea di minacce di disdetta qualora questo provvedimento sarebbe stato preso per la stagione in corso.

Dazn dice addio alla condivisione su più schermi in contemporanea. Lo farà a partire dalla prossima stagione, senza toccare o modificare nulla per questa, la 2021-2022. Dall’estate e quindi a partire dall’inizio della prossima stagione, ci sarà il cambiamento che molti si aspettavano. DAZN non permetterà più a due dispositivi di utilizzare contemporaneamente il medesimo abbonamento, a meno che la loro connessione Internet non abbia lo stesso IP, il che succede quando si trovano nella stessa abitazione.

LEGGI ANCHE: Il giallorosso entra in diffida | Intanto multa alla Roma, ecco perché

Dazn cambia la fruizione dei contenuti

“Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile – ha detto la dirigente dell’azienda a ‘Milano Finanza’. “La concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo, comunque, resta sempre quello di fornire un’esperienza flessibile all’utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare”.

Non è escluso che dalla prossima stagione possano cambiare anche i ‘pacchetti’ di vendita, piuttosto che l’unico abbonament. Il tutto però dovrà essere messo al vaglio dell’azienda, che ormai ha preso questa decisione per il futuro.