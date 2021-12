Il giallorosso entra in diffida | Intanto multa alla Roma, ecco perché

La Roma superata l’Atalanta per 4-1 con una splendida vittoria esterna, se la vedrà mercoledì contro la Sampdoria.

Si tratta dell’ultima sfida del 2021, quella di mercoledì sera alle ore 18:30, quando allo Stadio Olimpico arriverà la compagine di Roberto D’Aversa, con i capitolini che vogliono chidere al meglio questo anno solare.

Prima di arrivare al gennaio di ‘fuoco’ c’è ancora uno scoglio da superare, quello dei blucerchiati. I giallorossi arrivano alla sfida contro i liguri con i tre punti ottenuti ieri contro una diretta concorrente per i primi quattro posti, ovvero l’Atalanta. Una vittoria che ha dato una grande carica alla compagine di José Mourinho, che però dovrà stare attento alla partita di mercoledì.

Roma, multa alla società | Ecco perché

Infatti in vista delle partite di gennaio (Milan-Roma il 6 e Roma-Juventus il 9, ndr), la squadra dovrà fare attenzione ai cartellini gialli. Se per Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini si stratta della sesta ammonizione ricevuta in campionato, per Ibanez quella di ieri è la quarta, e ciò vuol dire che al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Diffidato dunque il brasiliano contro la Sampdoria, chissà che l’allenatore giallorosso lo risparmi proprio per le due grandi sfide, visto che anche ieri non era in condizioni fisiche ottimali.

Intanto il Giudice Sportivo di Serie A ha inflitto un’ammenda di 10 mila euro alla Roma “per avere lanciato un fumogeno, tre bengala e alcuni oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria” del Gewiss Stadium. ‘Solo’ 2 mila euro, invece, la multa per i tifosi dell’Atalanta, per aver lanciato della frutta dagli spalti.