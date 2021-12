Verso Roma-Sampdoria, entusiasmo alle stelle | Olimpico da record

Roma-Sampdoria, l’euforia generale seguita al successo contro l’Atalanta è palpabile: il dato sull’Olimpico è da record.

Tre punti per galvanizzare l’ambiente, ma soprattutto per mostrare a tutti di che pasta sia fatta la nuova creatura di Mourinho. Le 4 reti rifilate all’Atalanta, una delle squadre più in forma del momento, hanno tutto per essere considerati come la possibile svolta della stagione dei giallorossi. L’exploit di Bergamo se non ha altro ha avuto il merito di avvicinare in maniera sensibile i capitolini al quarto posto, l’ultimo che garantisce un posto in Champions League, in attesa di un Milan-Napoli che preannuncia spettacolo e potrebbe ridisegnare nuovamente equilibri e gerarchie.

Scaldare il cuore passionali degli animi dei tifosi della Roma non è difficile, e la creatura di Mou ha fatto breccia nel cuore dei propri beniamini sin dall’inizio. La torcida giallorossa non ha mai smesso di incitare la squadra, anche nei momenti più difficili, accompagnandola sempre e comunque, anche nelle remote trasferte di Conference, alcune volte non ripagate da prestazioni all’altezza. E anche nell’ultima gara casalinga contro la Sampdoria, l’Olimpico risponderà presente. Eccome.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, salta tutto | Ribaltone e “addio”

Roma-Sampdoria, Olimpico da record: 46500 spettatori!

Sono stimati 46 500 spettatori: dal momento che si provvederà all’apertura del settore ospiti, si potrebbe registrare il record stagionale di affluenza. 10 mila sono, invece, i pack per le sfide contro Cagliari, Genoa ed Hellas Verona. Insomma, l’Olimpico si candida ad essere sempre più dodicesimo uomo in campo, e contro Quagliarella e compagni farà sicuramente sentire tutto il suo calore per spingere i propri beniamini a chiudere al meglio il girone d’andata. Lo Special One ha più volte elogiato l’amore viscerale dei tifosi della Roma verso la propria squadra: e il popolo della “Magica” risponderà presente. Nuovamente.