Atalanta-Roma, nessun errore | Arriva la replica ufficiale

Sono piovute tante critiche nei confronti del direttore di gara Massimiliano Irrati subito nel post gara, ma arriva la replica ufficiale.

Gli strascichi di Atalanta-Roma sono continuati poi per tutto il weekend. Motivo di discussione il gol annullato alla squadra di Gian Piero Gasperini – non poco alterato nel post gara a Dazn e in conferenza stampa – che sarebbe valso il 2-2 con un bel pezzo di gara ancora da giocare.

A parlare dell’episodio in particolare è stato proprio il capo dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange: “Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è il fuorigioco. Poi certamente la modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol poteva essere diversa, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review’. Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco”. Dunque corretta la decisione, seppur in una maniera che forse, come ammesso, andava rivista.

Atalanta-Roma e Milan-Napoli, decisioni giuste

Episodio molto simile è arrivato nella serata di ieri, in Milan-Napoli: “Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta”. Quello che però non piace è come viene gestito mediaticamente il post gara quando accadono queste cose: “Serve un ambiente rispettoso sotto tutti i punti di vista, deve crescere tutto il sistema. Credo debbano aumentare questi incontri tra tutte le parti per parlare tutti la stessa lingua e fare in modo di migliorare la cultura di questo paese”.

In un futuro non è escluso – inoltre – come possa esserci la parola direttamente dell’arbitro dopo il triplice fischio: “Ci stiamo avvicinando, ma mentre facciamo dei passi avanti sento dichiarazioni che possono ferire. Spero che questi tempi arrivino velocemente. Resta comunque un mio sogno, ma serve più cultura. Troppe dichiarazioni sopra le righe. Di questa ipotesi ne abbiamo parlato, e penso che sia realizzabile nel momento in cui c’è più cultura e reciprocità”.