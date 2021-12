Roma-Sampdoria, arbitra Giacomelli dopo quasi un anno | Bilancio e precedenti

Roma-Sampdoria, ecco l’arbitro. La designazione ufficiale in vista dell’ultima partita dell’anno solare per i giallorossi

L’ultima partita dell’anno solare è assai importante per la Roma di José Mourinho che, contro l’Atalanta, prendendosi i tre punti, ha decisamente dato un sapore diverso al proprio campionato. E adesso è sicuramente altrettanto importante riuscire a trovare continuità. Intanto è stato anche designato l’arbitro della gara.

A dirigere la sfida dell’Olimpico, diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultima d’andata, che è in programma mercoledì 22 dicembre alle 18:30, sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. I due assistenti invece saranno Di Gioia e Raspollini. Quarto uomo Maggioni.

Roma-Sampdoria, ecco chi c’è al Var

Massa e Lo Cicero invece sono stati designati per il Var. L’ultima dell’anno, insomma, affidata a Giacomelli. Una partita come detto decisiva per il futuro della Roma, che con una vittoria rimarrebbe attaccata al treno della Champions League, anche se sarà difficile riuscire a centrare l’obiettivo. Ma chiudere l’anno in maniera serena, e con una vittoria, potrebbe dare uno slancio diverso alla seconda parte della stagione. Anche perché, il mercato di gennaio è vicino e allora Mourinho si potrebbe trovare qualche elemento nuovo in rosa che potrebbe aiutare lo Special nelle proprie scelte.

Il bilancio complessivo sorride, comunque, alla Roma, che con Giacomelli ha perso solo una volta (0-2 con il Milan due anni fa) in 16 precedenti: completano lo score 10 vittorie e 5 pareggi. L’ultimo precedente è la vittoria per 3-0 contro l’Udinese dello scorso febbraio (doppietta di Veretout e gol di Pedro).