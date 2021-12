Tottenham-Rennes, la decisione UFFICIALE della UEFA

E’ arrivata l’attesissima decisione dell’Uefa sul caso di Tottenham-Rennes. Il match era stato rinviato per un focolaio di Covid tra le fila degli Spurs.

La Roma attraversa probabilmente il miglior periodo di forma della sua stagione. Nonostante le difficoltà legate ad infortuni e squalifiche, i giallorossi hanno superato un momento complicato e conquistato risultati importanti. Le ultime tre uscite hanno portato tre vittorie di fondamentale importanza. Ai sei punti conquistati in Campionato contro Spezia e Atalanta si aggiungono infatti quelli decisivi ottenuti in Conference League, nell’ultimo match contro il Cska Sofia.

Una vittoria che, insieme al clamoroso passo falso del Bodo Glimt, ha spianato ai giallorossi la strada per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Un risultato importante, che permette alla squadra di Mourinho di “risparmiare” energie, evitando di giocare le due partite in più cui andranno incontro invece le seconde classificate di ogni girone.

Conference League, UFFICIALE | La decisione dell’Uefa su Tottenham-Rennes

Il tabellone degli spareggi di Conference era stato compilato una settimana fa, con i sorteggi che avevano stabilito gli accoppiamenti. Unica incognita era quella legata alla decisione dell’Uefa sul match rinviato tra Tottenham e Rennes. Gli inglesi, allenati da Antonio Conte, avevano riscontrato diverse positività al Covid nel gruppo squadra. Un focolaio che aveva impedito agli Spurs di disputare la partita. L’Uefa era dunque chiamata a decidere se recuperare la partita in altra data o assegnare la vittoria a tavolino ai francesi.

E la scelta dell’organizzazione è ricaduta proprio su questa seconda opzione: è stato infatti ufficialmente stabilita la vittoria a tavolino del Rennes per 3-0. Una circostanza che sancisce la definitiva eliminazione del Tottenham dalla Conference League, che perde così quella che era probabilmente la principale candidata al successo finale. Una buona notizia per la Roma, che sa di avere, ora, un avversario in meno sul suo cammino. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Uefa:

A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – impossibile giocare.

La questione è stata sottoposta all’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA, per una decisione da prendere in conformità con l’Allegato J del Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22). Sulla base dell’Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all’Organo di Appello.

Il Presidente dell’Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione:

– Di dichiarare la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, in quanto annullata dal Tottenham Hotspur FC, che pertanto si ritiene abbia perso il partita 0-3 in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22).