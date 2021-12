Calciomercato Roma, svolta Freuler | C’è la data della firma

Calciomercato Roma, svolta Freuler: c’è anche la data della firma secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.it

Svolta Freuler. C’è anche la data della firma. Il centrocampista svizzero, che va in scadenza di contratto, e che nei giorni scorsi era stato accostato alla Roma per la prossima stagione, sarebbe pronto a mettere nero sul bianco. Ma non si tratta in questo caso di un cambio di casacca, ma di un rinnovo con l’Atalanta.

Sì, perché secondo le indiscrezioni che sono state raccolte da calciomercato.it, la Dea può esercitare un’opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Il limite massimo è fissato al 31 dicembre 2021. Appare impensabile, insomma, in questo momento, pensare ad un mancato prolungamento automatico.

Calciomercato Roma, la situazione Freuler

In poche parole, l’arrivo di Freuler – com’era comunque preventivabile – appare difficile. Soprattutto pensando a un possibile accordo a parametro zero. L’Atalanta ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione del rinnovo del contratto. E allora, anche per la prossima stagione, il centrocampista dovrebbe rimanere in nerazzurro. A meno che Pinto, non si presenti in Lombardia con un’offerta non inferiore ai 15 milioni di euro. In quel modo, allora, la situazione potrebbe anche cambiare in maniera veloce.

Certo, quello che rimane è il fatto che Freuler non arriverà sicuramente senza sganciare un euro. Rimane pur sempre un obiettivo giallorosso, viste le qualità, ma per strapparlo a Gasperini serve un bel gruzzolo di milioni che magari, l’estate prossima, potrebbero arrivare dalle cessioni degli esuberi e dal risparmio di quegli ingaggi che pesano come macigni sul bilancio giallorosso.