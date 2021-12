Calciomercato Roma, sgarbo Monchi | Lo prende in prestito

Calciomercato Roma, l’ex Monchi pronto allo sgarbo. Il Siviglia pronto a prendere in prestito il centrocampista accostato ai giallorossi

Monchi sarebbe pronto allo sgarbo. Uno di quelli importanti. Perché l’ex direttore sportivo della Roma avrebbe messo nel mirino – e sarebbe anche in vantaggio secondo le informazioni date da todofichajes – il centrocampista che anche Pinto puntava di prendere a gennaio per rinforzare la rosa di José Mourinho.

Non solo i giallorossi e il Betis insomma, ma anche l’altra squadra andalusa che è in piena corsa anche per la vittoria della Liga visto il secondo posto in classifica. E Monchi non vuole perdere questa occasione di rimanere lì davanti a pochi punti dal Real Madrid, e vorrebbe dare a Lopetegui quell’elemento che è in uscita dal Bayern Monaco: Roca.

Calciomercato Roma, c’è anche il Siviglia su Roca

Un ritorno di fiamma praticamente, visto che il Siviglia era vicino al giocatore già la scorsa estate, ma poi alcuni infortuni avevano costretto Nagelsmann a bloccare l’operazione. La situazione, dentro la società bavarese, non è cambiate per nulla – visto che Kimmich rientrerà a gennaio dopo il Covid – ma una cessione, fortemente richiesta anche dal calciatore, appare possibile. Un’operazione in prestito, confermano dalla Spagna, perché Roca avendo un contratto fino al 2025, non verrebbe ceduto dal Bayern in maniera definitiva, soprattutto perché adesso nessuno vorrebbe mettere sul piatto i 9-10 milioni di euro che i tedeschi chiedono.