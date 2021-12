Calciomercato Roma, svolta a destra | Nome nuovo in Bundesliga

Calciomercato Roma, spunta un’importante alternativa in Germania per accontentare una delle principali richieste di Mourinho.

Quest’ultimo necessita di pronti rinforzi nelle prossime settimane così da poter affrontare, complice un entusiasmo che sembra essere stato ritrovato dopo la gara di Bergamo, con maggiore consapevolezza il nuovo anno.

La trasferta dello scorso sabato ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, che la squadra è, proprio come il suo allenatore, viva e fervida. Starà alla leadership e alle capacità dello Special One acuire la consapevolezza del gruppo, cercando, magari, di catalizzare uno sperato filotto di vittorie di cui la trasferta di Bergamo possa rappresentare un felice incipit.

Ragionando di volta in volta, l’obiettivo attuale del portoghese è quello di chiudere nel migliore dei modi il 2021 davanti al proprio pubblico, cercando di imporsi contro un avversario meno altisonante ma non per questo poco ostico. Dopo di che, si entrerà finalmente nel vivo anche del calciomercato. In base alle varie vicende di cui raccontatovi in questi mesi, si comprende facilmente quali siano le aspettative all’ombra del Colosseo.

Si cercherà, come chiaro ai più, di intervenire in modo intelligente quanto lungimirante, accontentando le non copiose ma ben oculate richieste dell’ex Tottenham. E se fin qui la situazione che ha suscitato maggiore attenzione ha interessato la zona mediana, non sono indubbiamente da ignorare i futuri cambiamenti in difesa.

Calciomercato Roma, si complica Dalot: alternativa in Bundesliga

Pinto continuerà senza ombra di dubbio a prestare grande attenzione alla questione più vessata del recente periodo. Quella cioè dello schermo davanti alla difesa. Ciò non sottintenderà però l’ignorare le vicende interessanti altre zone di campo. Tra le varie, si proverà a plasmare la corsia destra difensiva. L’eclettismo e il sacrificio di Karsdorp hanno sicuramente consacrato l’olandese tra i fedelissimi di Mou.

Quest’ultimo è però consapevole della necessità di garantire una valida alternativa all’ex Feyenoord. Fino a non molto tempo fa, la pista più abbordabile sembrava poter essere quella legata al nome di Diogo Dalot. Dall’approdo di Rangnick tra le fila del Manchester United, però, le possibilità di arrivare al connazionale di Mou si sono ridotte.

Per tale motivo, come emerso anche da quanto riportato da Teleradiostereo, Pinto avrebbe iniziato a seguire Bouna Sarr. Si tratta del senegalese classe 1992 del Bayern Monaco, individuato come principale alternativa al su citato ex Milan che continua ad essere il preferito di Mourinho. Seguiranno aggiornamenti.