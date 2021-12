Calciomercato Roma, in Spagna sono sicuri | Affare saltato

Pinto ha puntato anche la Bundesliga per rafforzare il centrocampo della Roma, ma una big europea sta facendo sul serio

Il reperimento di un centrocampista centrale è la priorità assoluta del calciomercato Roma in vista di gennaio. Dopo aver a lungo inseguito Xhaka in estate, Tiago Pinto sta monitorando diversi profili per trovare il regalo giusto da donare a José Mourinho.

Tra questi, c’è anche quello di Corentin Tolisso. L’arrivo al Bayern Monaco era stato inevitabilmente un passo più importante per il centrocampista francese che aveva dimostrato buone qualità. In maglia bavarese hanno scommesso sul suo talento, ma a minare la sua esperienza nel sud della Germania ci hanno pensato gli infortuni. Sono stati molti i problemi che hanno fermato ai box l’ex Lione e che non gli hanno permesso di entrare nelle grazie degli allenatori. In quelle partite giocate, però, aveva mostrato buone qualità che, unite a ciò che aveva fatto vedere in Francia, hanno attirato le attenzioni di molti club, soprattutto della Roma che si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa.

Calciomercato Roma, assalto Real per Tolisso

Gli infortuni hanno impedito a Tolisso di guadagnarsi soprattutto il rinnovo con il Bayern che, visti i tanti problemi fisici ha deciso di cercare nuovi club per il francese, invece che prolungare il contratto. Questo scade a luglio del 2022 e quindi per prendere il ventisettenne non è necessario sborsare una cifra alta. Ciò che preoccupa è l’ingaggio che è abbastanza alto. A complicare ulteriormente le cose alla Roma, però è stato il Real Madrid che sembra molto vicino ad ingaggiare il giocatore, secondo il giornalista di ‘Cadena SER’, Bruno Alemany. Ancelotti, che lo ha allenato in Baviera, starebbe pensando a lui per ringiovanire un centrocampo formato da Luka Modric, 36 anni, e Toni Kross, 31.