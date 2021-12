Serie A, ufficiale: la squadra non parte per Covid, partita saltata

Non c’è tempo di fermarsi, perché manca l’ultimo step del 2021. La Serie A si chiuderà con il turno infrasettimanale.

I giallorossi mercoledì pomeriggi sono attesi allo Stadio Olimpico davanti al nuovo tutto esaurito dei tifosi della Roma. La squadra di José Mourinho riceverà la Sampdoria alle ore 18:30, nell’anticipo del mercoledì.

Ad aprire l’ultimo turno di andata, però, sarà la sfida tra l’Udinese e la Salernitana. I friulani di mister Cioffi provengono dal sonoro 4-0 in Sardegna contro il Cagliari, ottenendo un successo importante anche in chiave classifica, allungando di ulteriori tre punti contro una diretta concorrente. Dall’altra parte i campani, che contro l’Inter hanno ricevuto la quinta sconfitta consecutiva, l’ottava nelle ultime nove gare e la 14esima su 18 partite.

Allarme Covid Serie A, la Salernitana non parte per Udine

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la compagine di Stefano Colantuono non partirà questa sera per il Friuli, dove domani alle 18:30 è in programma la sfida contro i bianconeri. Il motivo è la positività di alcuni componenti del gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l’azienda sanitaria (Asl) a bloccare il trasferimento in Friuli

Niente volo di linea ma bisognerà attendere gli esiti – previsti in serata – di tutti gli altri tamponi. Qualora non dovessero emergere ulteriori positività, la squadra potrà partire direttamente domani mattina per Udine.

PROGRAMMA 18a SERIE A

martedì 21 dicembre 2021

Udinese – Salernitana ore 18:30

Genoa – Atalanta ore 20:45

Juventus – Cagliari ore 20:45

mercoledì 22 dicembre 2021

Sassuolo – Bologna ore 16:30

Venezia – Lazio ore 16:30

Inter – Torino ore 18:30

Roma – Sampdoria ore 18:30

Verona – Fiorentina ore 18:30

Empoli – Milan ore 20:45

Napoli – Spezia ore 20:45