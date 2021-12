Calciomercato Roma, ha detto si a Mourinho | Resta un ultimo ostacolo

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti arrivano dalla Spagna. Ecco cosa c’è da sapere circa gli ultimi tasselli da incastrare per completare un puzzle che accontenterebbe non pochi all’ombra del Colosseo.

Che Mourinho necessiti di rinforzi è chiaro a tutti. Basti pensare alla gestione della rosa ponderata fin qui dal portoghese e, al contempo, alle non poco esplicite dichiarazioni dei recenti mesi. Come emerso dalle trattative di cui raccontatovi fin qui, si cercherà di seguire la falsariga catalizzata a giugno.

Quella cioè di costruire un’osmosi tra entrate e uscite così da poter condurre una sessione di quasi autosostentamento e, soprattutto, allontanare elementi la cui presenza contribuisce al depauperamento delle risorse finanziarie dei Friedkin senza poter garantire un apporto felice alla causa giallorossa.

Non sorprenderanno, dunque, gli allontanamenti in programma nelle prossime settimane. Plurimi, infatti, gli armadietti destinati a svuotarsi in quel di Trigoria per far spazio a quegli oculati e sostenibili ingaggi previsti per le prime settimane del nuovo anno. Fondamentale, infatti, consegnare allo Special One rinforzi tempestivi, soprattutto considerando le ostilità del calendario del prossimo mese.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista spagnola: le ultime su Herrera

Tra i vari profili monitorati in questi mesi, non si può ignorare quello di Hector Herrera. Il messicano, per saggezza e temperamento, rappresenta l’identikit ideale. Un suo arrivo sarebbe conveniente anche in termini economici, considerando l’anelito dell’ex Porto a voler giocare con più continuità e la consapevolezza di Simeone di non poter accontentare lui.

Stando a quanto riferito da Don Balon, Herrera si sarebbe detto entusiasta del progetto capitolino e di poter lavorare con Mourinho. Restano però alcune questioni da limare di non trascurabile importanza. Su tutte, come riferito dalla suddetta fonte, quella relativa al suo stipendio. Il trentunenne di Rosarito percepisce attualmente 3 milioni di euro. Una cifra importante per un elemento di non poco pregevole fattura ma che a Trigoria sarebbero intenzionati a ridurre. Seguiranno aggiornamenti, destinati ad essere influenzati dal non sottovalutabile interesse di Inter e Valencia.