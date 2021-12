Calciomercato Roma, sprint Zaniolo | Svolta in arrivo

Nicolò Zaniolo ha offerto contro l’Atalanta la sua miglior prestazione stagionale. Una prova matura e di qualità che fa sognare i tifosi.

La clamorosa vittoria sul campo dell’Atalanta ha regalato alla Roma tante buone notizie. Prima di tutto: i tre punti, fondamentali per la classifica. Con il successo di domenica infatti i giallorossi accorciano sul treno delle prime quattro e si tengono aperta una porta per raggiungere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ma al di là del risultato, a Bergamo è stata la prestazione di squadra a regalare una grande gioia ai tifosi.

Compattezza, grinta, voglia di vincere e grande organizzazione. Queste le chiavi del successo giallorosso, reso possibile dalla grande prestazione messa in campo da tutti coloro che sono stati chiamati in causa. Tra tutti hanno brillato in modo particolare i due attaccanti: Zaniolo e Abraham hanno messo in mostra una prestazione maiuscola, fatta di giocate di classe e rapidità. L’intesa tra i due sembra crescere di settimana in settimana: un’ottima notizia per Mourinho e per la Roma.

Roma, Zaniolo torna a splendere | Tra rinnovo e Nazionale

A dare speranza è soprattutto la prestazione di Nicolò. Sempre nel vivo nel gioco, disposto a lottare e sacrificarsi senza però rinunciare ai lampi della sua classe. Un giocatore che, dopo tanta sofferenza, sta cercando la strada per tornare a brillare. E se i primi mesi di stagione avevano portato prestazioni altalenanti, ora il numero 22 vuole trovare la continuità. Il nuovo ruolo gli piace e Zaniolo rimane concentrato sul lavoro. Impegno quotidiano e poche distrazioni, questa la strada che il ragazzo sta seguendo.

Il tutto in attesa che dalla società arrivi qualche segnale sul rinnovo di contratto. La promessa di prolungare e ritoccare l’attuale accordo gli è stata fatta, lui aspetta che la trattativa entri nel vivo. Quasi certo che entro la fine della stagione si arrivi alla fumata bianca. Nel frattempo, Nicolò si prepara a tornare in Nazionale. Mancini lo chiamerà per gli stage di gennaio: un innesto importante in vista delle partite decisive che l’Italia dovrà affrontare per conquistare il pass per i prossimi mondiali. Senza guardare troppo lontano, però, Zaniolo resta concentrato sugli obiettivi immediati: tre punti contro la Samp e un finale d’anno a tinte giallorosse.