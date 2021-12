Terremoto plusvalenze | UFFICIALE: altro club sotto inchiesta in Serie A

Terremoto plusvalenze, altra inchiesta nel nostro campionato dopo le vicende che hanno interessato la Juventus. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Le scorse settimane sono state caratterizzate, come in molti ricorderanno, dal non poco rumore causato dalle vicissitudini vissute in casa bianconera e legate all’ormai arcinota questione plusvalenze. A distanza di poco tempo, la Procura di Milano ha aperto un’indagine su un altro nobile club della Serie A.

Quest’ultima ha avviato una serie di indagini circa le due gloriose società di Milano. Dopo i primi accertamenti in casa Milan, si sono escluse irregolarità all’interno del mondo rossonero relativamente alla sua compravendita. Discorso diverso, invece, per i cugini interisti che, se al momento stanno vivendo un altissimo momento di forma in campionato, sono a livello legislativo destinati a catalizzare non poca attenzione.

Stando a quanto emerso dagli accertamenti della Procura del capoluogo lombardo, infatti, l’Inter è finita sotto inchiesta per le plusvalenze realizzate nella compravendita dei giocatori. I capi di accusa, contro ignoti, riguardano il reato di irregolarità nella rappresentazione del bilancio.

I magistrati di Milano, dopo l’attento e non poco prolifico lavoro dei colleghi di Torino, hanno seguito le orme di quanto fatto in casa Juventus. Sono emerse criticità all’interno della società di Zhang per quanto riguarda i bilanci in relazione ad operazioni che hanno interessato circa una decina di tesserati nelle stagione 2017/2018 e 2018/2019.

Terremoto plusvalenze, la nota della Procura di Milano

Di seguito riportiamo il comunicato della Procura milanese che ha da poco acquisto dalla società interessata e dalla Lega di Serie A tutta la documentazione necessaria per ulteriori approfondimenti.

“Le attività in corso nelle sedi dell’Inter e della Lega Calcio da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da parte della predetta società, dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze. L’ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini preliminari, nei confronti di ignoti, riguarda il delitto di false comunicazioni sociali”.