Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: bomba Aubameyang

Calciomercato Roma, clamoroso dall’Inghilterra: Tiago Pinto sarebbe pronto a tentare il colpaccio in attacco

Clamorosa la voce che arriva dall’Inghilterra. Tiago Pinto, per gennaio, sarebbe proprio ad un vero e proprio colpaccio in attacco. Uno di quegli elementi che potrebbero realmente fare la differenza. Un qualcosa d’incredibile che sicuramente potrebbe alzare l’asticella della squadra allenata da José Mourinho.

I fatti: Aubameyang è in uscita dall’Arsenal. L’attaccante africano ha rotto con Arteta, che gli ha tolto la fascia da capitano e che soprattutto da tre partite non entra nemmeno nella lista dei convocati. La società inglese lo ha messo insomma sul mercato. E secondo teamtalk.com, ci sarebbe anche la Roma sull’attaccante.

Calciomercato Roma, Pinto su Aubameyang

Il portale inglese spiega che ci sarebbero Inter, Milan e soprattutto la Roma sulle tracce del centravanti. Una notizia clamorosa se venisse anche confermata dalle mosse del general manager portoghese delle prossime settimane. Ok, in attacco la Roma sembra essere comunque a posto, ma avere in rosa un elemento delle sue qualità, sarebbe assai importante. Darebbe un segnale anche ai tifosi di quelli che sono realmente i progetti della società giallorossa per le prossime stagioni e non solo. Un segnale di crescita che potrebbe ancora di più portare entusiasmo ad una piazza che ne dimostra sempre, in ogni partita. L’Olimpico, infatti, è sempre esaurito.

Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. E vedremo se davvero sarà così. Ma anche che solamente il nome di Aubameyang venga accostato alla società giallorossa, è da prendere in maniera positiva.