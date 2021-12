Il CIES boccia la Roma di Mourinho | Scelta ufficiale: i dettagli

Roma, la scelta ufficiale del CIES ha decretato un verdetto inequivocabile per la compagine di Mou: la bocciatura non ammette repliche.

Nel momento in cui la scelta dei Friedkin è ricaduta su José Mourinho, è apparsa a tutti chiara la volontà della nuova proprietà di puntare ad un’internazionalizzazione del brand, con lo Special One chiamato a rivestire la propria “creatura” di quell’afflato europeo che da troppi anni i giallorossi hanno smarrito.

I risultati, fino a questo momento, sono arrivati in maniera alterna: se in Conference League Zaniolo e compagni sono riusciti a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta con relativa semplicità, non è possibile incamerare lo stesso discorso per il cammino della Roma in campionato, reso ancor più complicato da quegli alti e bassi vero e proprio leit motiv delle passate stagioni, che neanche l’esperienza di un tecnico vincente come quello lusitano è riuscito a migliorare definitivamente. E non è un caso, ad esempio, che nella Top 11 stilata dal CIES per quanto concerne i migliori giocatori dei cinque migliori campionati, non figuri neanche un “giallorosso”.

Il CIES boccia la Roma: svelata la Top 11 della Serie A

Il CIES si è servito di alcuni parametri per stabilire la formazione “ideale”, uno dei quali è stato quello di decidere di scegliere soltanto quei calciatori che avessero totalizzato 900 minuti di gioco. Netto il predominio di Inter, Milan e Napoli, con il solo Berardi come “voce fuori dal coro”. Schierata con il 4-3-3, a difendere i pali c’è Handanovic, con Tomori e Koulibaly coppia di centrali, e Theo Hernandez e Di Lorenzo sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Calhanoglu, Fabian Ruiz e Brozovic, con Berardi, Lautaro Martinez e Leao in attacco.