Roma, Mourinho senza limiti: il messaggio che manda in visibilio i tifosi

Roma, è arrivato anche il messaggio di auguri di José Mourinho che ha voluto far sentire la sua voce sui canali ufficiali del club.

La Roma non ha concluso la stagione come avrebbe voluto, facendosi raggiungere da Manolo Gabbiadini nell’ultima gara del girone di andata, che ha visto la Samp fermare la rincorsa Champions dei giallorossi.

La sosta arriva nel momento giusto per Zaniolo e compagni, che avranno così l’occasione di recuperare energie fisiche e nervose, anche perché alla ripresa saranno attesi da un vero e proprio tour de force. Come ammesso da Mourinho, al rientro dovrebbero essere tutti arruolabili, tranne Spinazzola: il recupero degli infortunati sarà sicuramente un’arma importante. Sono stati sempre e comunque al fianco della squadra, facendo sentire ovunque il loro calore, i tifosi della Roma, a cui lo “Special One” ha voluto rinvolgere un messaggio d’auguri speciali, ringraziandoli pubblicamente per il sostengo ricevuto, e auspicando un “futuro roseo”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rottura e addio | Irrompe l’Inter

Roma, il messaggio di Mourinho ai propri tifosi

Ecco un breve estratto del video-messaggio del tecnico lusitano, apparso sui canali ufficiali del club: “Per me è un orgoglio e un onore lavorare con la Roma e per voi. Grazie di tutto, a nome mio e quello dei calciatori: un supporto fantastico, sia all’Olimpico che fuori casa, con gli spalti che sono sempre gremiti. Ci supportate come foste degli amici, e questo per non ha prezzo: il futuro deve essere roseo, ovviamente il mio sogno è quello di vincere, perché è nella mia natura e nella mia storia.”