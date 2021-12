In casa Roma si attende con trepidazione l’apertura della sessione di calciomercato. Giungono novità importanti dalla Spagna, il prezzo è stato fissato.

La Roma ha chiuso l’anno solare con un deludente pareggio casalingo. In attesa di tornare in campo tante attenzione si riversano sull’imminente apertura del calciomercato invernale. L’addio sembra essere immediato, ora è stato anche fissato il prezzo. Tiago Pinto continua a monitorare l’evolversi della situazione.

I giallorossi hanno chiuso il 2021 con un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Il pareggio per 1-1 arrivato contro la Sampdoria ha chiuso l’anno solare della Roma. Pareggio che ha mostrato qualche passo indietro rispetto all’entusiasmante vittoria di Bergamo. Dopo una prima metà stagionale caratterizzata da alti e bassi ora è il momento di guardare con trepidazione alla finestra di calciomercato invernale. Josè Mourinho ha necessità di rinforzare la rosa, come il tecnico stesso ha ripetuto pubblicamente in diverse occasioni.

Leggi anche: ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, Conte lo spinge da Mou: ci pensa Mendes

Calciomercato Roma, addio immediato | Prezzo fissato

Giungono importanti novità dalla Spagna, l’addio a gennaio sembra sempre più scontato. Mourinho da inizio stagione è stato chiaro, la rosa della Roma ha bisogno di un deciso salto di qualità. Tra le priorità dell’allenatore portoghese c’è un ruolo che spicca tra tutti, quello del centrocampista. Tiago Pinto è al lavoro da mesi per trovare la soluzione adatta alla zona nevralgica della squadra giallorossa, ora il prezzo è stato fissato secondo quanto riporta il sito Fichajes.net.

Riflettori puntati su Riqui Puig in casa Barcellona. Il giovane è un profilo che potrebbe fare al caso della Roma, come vi avevamo già anticipato. Il nuovo tecnico dei catalani, Xavi Hernandez, nonostante sia una figura di riferimento per il giovane calciatore non ha intenzione di concedergli spazio in campo. Secondo il portale che si occupa di calciomercato in Spagna il club catalano avrebbe fissato il prezzo del cartellino sulla cifra di 10 milioni di euro. Ora è tutto nelle mani di Tiago Pinto, il primo rinforzo per Mou potrebbe arrivare dalla Liga.