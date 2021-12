Calciomercato Roma, trovata la formula | Chiusura imminente

La Roma attende l’apertura del calciomercato invernale, fissata per il prossimo 3 gennaio. Con un affare già ben avviato.

La Roma sarà attesa alla ripresa del Campionato da due big match ravvicinati. Subito dopo la sosta, infatti, i giallorossi saranno chiamati a sfidare in trasferta il Milan, alle 18:30 di giovedì 6 gennaio. Una sfida importante, nella quale sarà fondamentale ripartire nel migliore dei modi. Anche perché tre giorni dopo, il 9 gennaio, all’Olimpico sbarcherà la Juventus. L’occasione per vendicarsi della gara d’andata, persa non senza recriminazioni per la direzione di gara.

Due sfide delicatissime e di grande importanza, perché di fronte la Roma si troverà due squadre che puntano a qualificarsi alla prossima edizione della Uefa Champions League. Per questo la speranza di José Mourinho è che, oltre al recupero di qualche infortunato eccellente, dal calciomercato invernale i primi rinforzi possano arrivare in tempi molto brevi, per averli magari a disposizione già alla ripresa del Campionato.

Calciomercato Roma, chiusura imminente | Ecco la formula

Certo, se si considera che il calciomercato italiano aprirà il 3 gennaio non è facile ipotizzare che già per l’Epifania la Roma possa contare su qualche nuovo innesto. L’ipotesi tuttavia non è da escludere, come dimostra un’altra operazione – questa volta in uscita – che la Roma sta conducendo in queste ore e che potrebbe trovare la soluzione definitiva già entro la fine dell’anno. Se così fosse, all’apertura del mercato sarebbe necessario semplicemente depositare i contratti e procedere con le formalità burocratiche.

La cessione di cui parliamo riguarda Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo è da tempo nell’elenco di coloro che lasceranno la Roma a gennaio: non trova spazio con Mourinho e sarebbe felice di cambiare aria per giocare di più. Tante squadre hanno chiesto informazioni su di lui in questi mesi e pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di un testa a testa tra Elche e Celta Vigo. Secondo todofichajes.com, ora la situazione sarebbe a un punto di svolta. Il Celta sarebbe nettamente in vantaggio per chiudere la trattativa e l’accordo potrebbe essere trovato già entro la fine del 2021. Le due società discutono sulla base di un prestito fino al termine della stagione, anche se è probabile che alla fine venga inserito un diritto di riscatto in favore del club spagnolo. L’addio di Villar, ora, è davvero vicinissimo.