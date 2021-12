Roma, la storia del giallorosso sarà rappresentata con un documentario

In questi anni ha avuto davvero poco spazio, ma la sua storia sta per essere trasmessa in Brasile. Ecco tutti i dettagli.

Da quando è alla Roma ha totalizzato cinque presenze nel Campionato Primavera, sei in Serie A, una in Coppa Italie e una in Conference League, ma la sua storia sarà trasmessa in un film-documentario in Brasile.

Classe ’97, arrivato a Roma nell’estate del 2018 dal Palmeiras, il portiere Daniel Fuzato non ha avuto grandi occasioni e molte opportunità nel club capitolino. Su di lui José Mourinho si è espresso sempre con ottime parole d’elogio, ma lo ha utilizzato una solta volta, nella sfida di UEFA Conference League contro il CSKA Sofia, valida per l’ultima giornata della fase a gironi, che ha visto i giallorossi arrivare nel primo posto del girone grazie al passo falso del Bodo/Glimt in casa dello Zorya.

Roma, la storia di Fuzato in tv

Su di lui, intanto, come riportato da ‘globoesporte.com’, sono terminate le riprese che hanno visto come protagonista proprio la storia del 24enne estremo difensore brasiliano. Un film-documentario girato alla ‘Escola de goleiros Camisa 1’, situata nel comune di Americana, a San Paolo, in Brasile. In questo film viene raccontata proprio la storia di Daniel Fuzato. Le scene sono state riprese nella sede della scuola calcio, in un campo da gioco in terra, e nella casa dei genitori di Fuzato. Il documentario verrà trasmesso per la prima volta il 26 aprile 2022. Nel corso della sua avventura da calciatore di proprietà della Roma ci sono anche i sei mesi vissuti in Portogallo, nel Gil Vicente, nella scorsa stagione.