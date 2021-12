Entusiasmo nel settore giovanile della Roma intorno a Josè Mourinho. Ecco le parole del responsabile, che spiega cos’è cambiato con lo Special One.

Ennesimo attestato di affetto nei confronti di Josè Mourinho dal quartier generale giallorosso. Nella giornata di oggi ha parlato Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Roma. Il dirigente, intervistato dal Corriere dello Sport ha spiegato bene quanto siano cambiate le cose a Trigoria dall’arrivo dello Special One.

La Roma ha chiuso il girone d’andata in Serie A con un pareggio all’Olimpico. In attesa di tornare in campo, nel big match dell’Epifania contro il Milan, da Trigoria si accendono gli entusiasmi intorno al tecnico lusitano. A parlare è stato Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Roma. Settore che è una vera e propria eccellenza italiana, un’effettiva miniera di talenti a Trigoria. Non si nasconde il dirigente:” Il settore giovanile della Roma per tradizione è una grandissima realtà. La proprietà vuole portarlo nel giro di qualche anno ad entrare nell’elite de settori giovanili a livello internazionale.”

Roma, fattore Mourinho: “Non era mai successo a Trigoria”

Innegabile il fatto che con Mourinho siano emersi tanti talenti, tra gli ultimi a sbocciare Felix Afena Gyan. Continua Vergine: “La Roma ha una grande tradizione, perché ha il bacino più importante d’Italia e ha una grande ‘cultura di settore giovanile. Poi c’è l’identità, molti tifano per la squadra in cui giocano e portano i figli. Infine la proprietà: la stella polare la può dare solo la proprietà.”

🎄 Buone Feste! 🟡🔴 🎙️ Il messaggio di José Mourinho ai tifosi giallorossi#ASRoma pic.twitter.com/E4PoHVvw1i — AS Roma (@OfficialASRoma) December 24, 2021

Ecco cos’è cambiato a Trigoria dall’arrivo dello Special One: “Voi dovete immaginare il settore giovanile come una piramide alla cui sommità c’è un cancello per la Serie A. Tiago e Mou quel cancello lo hanno aperto. E il messaggio che Mourinho manda è che non si apre solo per chi si allena con lui, ma per tutti.”