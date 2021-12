Calciomercato Roma, c’è il via libera | Prestito secco fino a giugno

Si accendono i riflettori sul calciomercato di riparazione. La Serie A attende con ansia la data del 3 gennaio e la Roma continua a muoversi in anticipo.

Nuovo scenario di mercato in casa Roma che trova sempre più conferme. La società giallorossa avrebbe dato il via libera all’operazione, ora cambia tutto a gennaio. L’ultimo annuncio inizia a delineare anche la nuova formula del futuro ingaggio, che dovrebbe essere in prestito secco. Niente obbligo o diritto di riscatto, la società non vuole cederlo in via definitiva.

In attesa di tornare in campo, nel giorno dell’Epifania, la Serie A si concentra sul calciomercato di riparazione. La data più attesa è quella del 3 gennaio che darà il via libera ufficiale alla sessione di operazioni invernali. La Roma è decisa ad intervenire senza esitazioni per migliorare la rosa, lo stesso Mourinho non ne ha mai fatto mistero finora in stagione. Trattative caldissime per la società giallorossa, sia in entrata che in uscita. Tiago Pinto è deciso a muoversi in anticipo in questa sessione, i giallorossi sono ad un passo dal primo rinforzo per Mou. Mercato in entrata attivo che sbloccherebbe anche quello in uscita, in tal senso arriva un annuncio importante.

Calciomercato, via libera Roma | Prestito secco

Lo spartito su cui si basa Tiago Pinto per questo mercato è lo stesso dell’estate. Le nuove entrate dovranno essere bilanciate da uscite, possibilmente a titolo definitivo e tra gli esuberi. Sul fronte cessioni i giallorossi stanno intrattenendo vari discorsi col Cagliari, come vi avevamo già accennato nelle scorse ore. Ora arriva un nuovo annuncio, che spinge con decisione il terzino sinistro verso la Sardegna fino a giugno.

Isolani che avanzano per aggiudicarsi Riccardo Calafiori. Secondo quanto riporta Alfredo pedullà su Twitter il club sardo è in pole position per garantirsi le prestazioni del giovanissimo classe 2002. Quest’anno il terzino, prodotto del vivaio giallorosso, ha visto il campo col contagocce. Mourinho gli ha sempre preferito Matias Vina, inoltre anche gli infortuni non hanno aiutato il calciatore. Cagliari che avrebbe messo la freccia, superando la concorrenza di Verona, Udinese e Sassuolo. Via libera dalla Roma, ma ad una condizione. Novità per quel che riguarda la formula, semplice prestito secco fino a giugno.