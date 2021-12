I due club stanno studiando l’affare per gennaio. Se la trattativa andasse in porto, salterebbero due obiettivi del calciomercato della Roma

Il 6 gennaio ricomincia la Serie A con la Roma che scende in campo alle 18.30 per affrontare il Milan. I rossoneri rappresentano uno scoglio importante per le ambizioni dei giallorossi per entrare in Champions. Un passo falso, infatti, potrebbe complicare le cose e per questo motivo Tiago Pinto è al lavoro per regalare a Mourinho i rinforzi che sta chiedendo da tempo al mercato.

Sulla lista del g.m. portoghese c’è sicuramente un terzino destro che permetterebbe a Rick Karsdorp di riposare. Per adesso il nome più caldo sembra essere quello di Ainsley Maitland-Niles, 24 anni in forza all’Arsenal. Giocatore duttile in grado di giocare anche in mezzo al campo, l’inglese potrebbe approdare a Roma in prestito con diritto di riscatto. Sul taccuino di Tiago Pinto, poi, c’è sicuramente un centrocampista. La linea mediana giallorossa, infatti non entusiasma molto Mourinho e per questo motivo il g.m. ha puntato diversi nomi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Pinto | Giallorossi fuori dalla corsa

Calciomercato Roma, scambio Ndombele-Tolisso

In questi ultimi giorni di dicembre un nome caldo per il centrocampo della Roma è quello di Corentin Tolisso. Il centrocampista del Bayern Monaco non rientra nei piani di Julian Nagelsmann e i suoi recenti infortuni hanno minato la sua permanenza in Baviera. Il francese, però, quando ha giocato ha mostrato buone qualità e per questo è finito nel mirino di alcuni club. Tra questi c’è il Tottenham di Antonio Conte che sta studiando un’offerta da proporre al club tedesco. Secondo quanto riporta Fichajes.net, l’ex tecnico del Chelsea vuole proporre uno scambio per cercare di sottrarre Tolisso alla Roma.

Negli Spurs c’è Tanguy Ndombele che doveva essere un prospetto del calcio europeo. Ultimamente, invece, non ha rispettato le aspettative e non ha convinto Conte che vorrebbe girarlo al Bayern. In questo modo Nagelsman avrebbe già il sostituto per Tolisso che andrebbe a Londra. Se l’affare andasse in porto sarebbe un doppio smacco per Tiago Pinto perché entrambi i giocatori sono sulla sua lista di obiettivi.