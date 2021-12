Vaccino e green pass “rafforzato”: il mondo del calcio “sfida” il Covid così

Covid, il mondo dello sport reagisce all’aumento esponenziale del numero dei contagi: ecco le misure che saranno varate.

Il “mostro” sembrava essere debellato, e invece l’aumento esponenziale del numero dei positivi al Covid -19 sta catalizzando nuovamente l’attenzione sanitaria. Chiaramente anche il mondo dello Sport è chiamato a prendere una posizione definitiva, per provare a contenere al minimo la possibilità dell’insorgenza di focolai e picchi epidemici.

Il Governo ha provveduto a pubblicare le FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti, per quanto concerne le disposizioni che saranno varate come misure contenitive alla proliferazione del Covid. L’aspetto di più stringente attualità è quello che riguarda il cosiddetto “Green Pass Rafforzato“, ovvero la certificazione di vaccinazione o di avvenuta guarigione, esibita la quale si potrà accedere a piscine e palestre, o disputare sport di squadra al chiuso e che implichino l’utilizzo di spogliatoi e docce. Insomma, il passo verso l’obbligo vaccinale è stato compiuto, senza e senza ma.

Misura che chiaramente coinvolge anche “gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede“. L’attuale modus operandi, dunque, sarà valido soltanto per gli sport all’aperto, o che comunque non implichino la necessità di uno spogliatoio.