Milan-Roma, Pioli esce dall’emergenza. Dovrebbero essere tutti a disposizione del tecnico in vista della ripresa

Alla ripresa del campionato la Roma avrà due incontri difficili. Prima la trasferta di Milano contro la squadra di Pioli, poi la Juventus all’Olimpico. Mourinho spera di recuperare qualcuno, soprattutto Pellegrini che ieri è tornato a lavorare a Trigoria anticipando le vacanze.

Intanto buone notizie arrivano sicuramente per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che potrebbe in un colpo solo recuperare quattro elementi che sono stati fuori nelle ultime uscite del 2021: Ibrahimovic, infatti, ha smaltito il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare l’Empoli. Poi Calabria, Rebic e Leao dovrebbero ritornare a lavorare in gruppo nei primi giorni dell’anno prossimo. Insomma, tutti a disposizione.

LEGGI ANCHE: Roma Femminile, un malore si porta via il dottore | Il cordoglio del mondo dello Sport

Milan-Roma, Pioli ne perde tre

Se da un lato ci sono dei recuperi importanti, dall’altro, Pioli, dovrà fare a meno di quegli elementi che partiranno per la Coppa d’Africa. Sono tre i milanisti che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Bennacer, Kessie e Ballo-Touré: loro non ci saranno almeno per i primi 20 giorni di gennaio. E la sensazione, almeno per quanto riguarda il centrocampista ivoriano, è che i tempi si possono allungare un poco.

Insomma, emergenza finita per quanto riguarda gli infortuni, un poco meno invece dal lato della manifestazione del continente africano che si svolgerà dal prossimo 9 gennaio. Pioli, così come altri tecnici della nostra Serie A, dovrà fare a meno di diversi elementi. Anche Mou ne perderà qualcuno, ma sicuramente meno importante. Inoltre, Felix, ha deciso di non rispondere alla convocazione del Ghana.