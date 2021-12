Roma Femminile, un malore si porta via il dottore | Il cordoglio del mondo dello Sport

Roma femminile, una notizia terribile sconvolge la società e le ragazze. Un malore si è portato via il dottore Gervasio

Una notizia terribile. Dolorosa. Una di quelle che è impossibile da digerire. Che arriva in un momento che di solito deve trasmettere gioia e serenità. Ma per la Roma, soprattutto quella femminile, non sarà così. Ieri si è spento, a 35 anni, il dottore della squadra allenata da Alessandro Spugna. Un malore improvviso ha portato via Salvatore Gervasi. Una notizia choc che ha letteralmente distrutto le ragazze

Gervasi era il medico della Prima Squadra femminile. La Roma ha annunciato la sua scomparsa attraverso un Tweet. E tutte le squadre della Serie A, ma anche la delegazione femminile, si sono unite al dolore della compagine giallorossa che nei primi giorni del prossimo anno saranno impegnate nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Latina.

Roma Femminile, il cordoglio del mondo dello Sport

Sono stati molti i messaggi di cordoglio: da Spugna, a quasi tutte le ragazze che compongono la rosa della Roma. Poi c’è stato anche il tweet del Milan, del Venezia, e di molteplici altre società che hanno fatto sentire la propria vicinanza alla società giallorossa in un momento così triste. Gervasio era un professionista stimato, uno di quelli che entrano subito anche nel cuore delle persone che ci lavorano a fianco. Una perdita enorme sia sotto l’aspetto professionale ma anche sotto il profilo umano.

