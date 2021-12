Calciomercato Roma, Mourinho ora ha fretta | Sarà subito disponibile

Calciomercato Roma, Mourinho adesso ha fretta. L’obiettivo di mercato giallorosso è tornato subito disponibile

Mourinho adesso ha realmente fretta. Anche perché dall’Inghilterra sono arrivate sicuramente delle buone notizie sulle condizioni di salute del calciatore. Uno dei veri e reali obiettivi della Roma per il mercato di gennaio. Una trattativa che sembra davvero a un passo dalla chiusura, stando alle voci che sono arrivate nelle ultime ore.

Parliamo di Maitland-Niles, che il 26 dicembre scorso non era disponibile dopo la positività al Covid, resa ufficiale anche da un tweet dell’Arsenal. Adesso, però, sembra essere tutto rientrato. L’esterno infatti – assai duttile visto che può essere schierato anche in mezzo al campo – ha superato la malattia. Ed è tornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni della squadra di Arteta.

Calciomercato Roma, Maitland-Niles negativo

Probabilmente, visti i tempi, si è trattato di un test che ha dato una falsa positività al coronavirus. Uno di quei test che purtroppo rilevano o meno l’infezione che sta condizionando la Premier League con diverse partite saltate nel corso di queste ultime settimane. Insomma, una buona notizia per Tiago Pinto e anche per lo Special One. Ma soprattutto per il general manager giallorosso che alla fine potrebbe anche decidere di affondare in maniera decisiva il colpo nelle prossime settimane.

L’operazione Maitland-Niles dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto. E adesso, viste anche le assenze alle quali ormai Mou è abituato, potrebbe esserci un’accelerata decisiva. Insomma, serve l’ultima mossa, quella per andare a dama. La più importante, in poche parole.