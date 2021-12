Calciomercato Roma, salta il rinnovo | Mourinho esulta

È frattura tra il giocatore, obiettivo del calciomercato della Roma, e il suo club. Il prolungamento del contratto destinato a saltare

Questi ultimi giorni di 2021 sono infuocati dal mercato invernale con le notizie che si susseguono. La Roma è attiva su diversi fronti con Tiago Pinto che ha già pronta una folta lista di nomi. José Mourinho ha chiesto dei rinforzi già ad inizio anno e il g.m. giallorosso lo aveva accontentato. Anche per la finestra di mercato invernale l’allenatore portoghese vorrebbe avere dei rinforzi per tappare i buchi della rosa.

Questa prima metà di campionato ha evidenziato nella rosa della Roma delle lacune in alcuni reparti che Mourinho vorrebbe coprire con il mercato. Sono diversi i ruoli dove Tiago Pinto dovrà andare a cercare un rinforzo. L’ex ds del Benfica si sta muovendo in primis per la fascia destra, dove il nome più caldo è quello di Maitland-Niles. Anche per la difesa sta studiando l’affare Kumbulla che potrebbe lasciare Trigoria già da gennaio. Infine, Pinto sta lavorando per cercare un buon rinforzo da aggiungere al centrocampo della Roma.

Le riserve in questo ruolo non hanno convinto il tecnico che, infatti, ha usato poco Gonzalo Villar, Amadou Diawara ed Ebrima Darboe. Per questo motivo la Roma è sulle tracce di Boubacar Kamara, centrocampista ventiduenne del Marsiglia nel mirino di molte squadre.

Leggi anche: Calciomercato Roma, trattativa in Serie A | L’affare che sblocca Pinto

Calciomercato Roma, Kamara non rinnova con il Marsiglia

Come riporta la Gazzetta dello Sport, una decisione di Kamara di questi ultimi giorni ha gelato il Marsiglia e ha aperto le porte al mercato. Il centrocampista francese, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club prima di partire. La squadra del sud della Francia è solita rinnovare il contratto dei giocatori in scadenza che vogliono partire, così da guadagnare qualcosa dalla vendita.

La pratica, infatti, è stata utilizzata per Maxime Lopez, poi venduto al Sassuolo, e voleva essere riutilizzata anche con Kamara. Il mediano, però, ha detto no e ha deciso di lasciare il Marsiglia senza far guadagnare al club dalla cessione. Così la Roma monitora la situazione e studia l’affare, visto il grande interesse per Kamara.