Calciomercato Roma, trattativa in Serie A | L’affare che sblocca Pinto

Si continua a lavorare in vista della ormai imminente apertura del calciomercato invernale. C’è un affare che potrebbe sbloccare la Roma.

Strategie, obiettivi incrociati, esigenze di bilancio, incastri da trovare. Il calciomercato non ha ancora formalmente aperto i battenti ma attorno al grande tavolo delle trattative direttori sportivi e procuratori lavorano già da diverse settimane. Perché farsi trovare pronti, con un piano ben preciso su come agire, è una delle condizioni fondamentali per riuscire a portare a termine le operazioni desiderate. Soprattutto in una sessione breve come quella di riparazione.

La Roma attende la finestra di trasferimenti di gennaio da tempo. José Mourinho è convinto che con qualche ritocco la squadra possa lottare per conquistare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Non un compito semplice, data la concorrenza, ma un obiettivo per il quale comunque i giallorossi possono e devono cercare di combattere fino alla fine. Per questo il tecnico ha da tempo segnalato al club le proprie richieste in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, l’affare che può sbloccare Pinto | C’è l’Inter

La palla passa ora a Tiago Pinto, consapevole di dover portare a termine un lavoro non semplice: rinforzare la rosa con acquisti mirati, possibilmente in tempi brevi – il calendario incombe – e con risorse piuttosto limitate. La proprietà stanzierà un budget consistente soltanto in vista della prossima estate: per ora, quindi, bisognerà trovare il modo di condurre operazioni quasi a costo zero. A meno che dal calciomercato in uscita non arrivi qualche novità importante, capace di sbloccare la situazione.

Da questo punto di vista rimane da monitorare con attenzione la situazione di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo è fuori dai radar di Mourinho e di fronte a una proposta all’altezza lascerà la Roma a gennaio. Il suo nome negli ultimi giorni continua a circolare in ottica Inter: i nerazzurri non faranno un mercato di grandi spese e non possono chiudere operazioni a titolo definitivo ma, in caso di partenze, potrebbero cercare altre formule per rinforzarsi. Per Villar si è ipotizzato uno scambio ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport non è detto che l’affare non possa trovare altre strade. Il ragazzo piace parecchio in casa nerazzurra, considerandolo una possibile alternativa a Marcelo Brozovic.