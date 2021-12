Calciomercato Roma, comunicato ufficiale: firmano in tre

Calciomercato Roma, comunicato ufficiale della società giallorossa. Tre le firme arrivate in queste ore: Pinto anticipa i tempi

La Roma guarda al futuro. E lo fa annunciando tre firme. Tre rinnovi ufficiali, così come comunicato dalla società giallorossa proprio in questi minuti. In pratica, Tiago Pinto, ha blindato tre pezzi pregiati della rosa. Tre giovani che hanno deciso di prolungare il proprio accordo.

Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski hanno infatti messo nero su bianco dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021. Una decisione, quella di Pinto, che dimostra come la Roma abbia tutta l’intenzione di puntare anche per i prossimi anni sui tre calciatori. Forse andranno in prestito, forse no, ma quello che conta è che la Roma li ha messi al sicuro. Lontani insomma da ogni possibile sorpresa.

Calciomercato Roma, i tempi dell’accordo

Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe invece ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. “Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica adottata dal club per i suoi giovani”, ha affermato Tiago Pinto intervenendo sui canali ufficiali giallorossi. “La Società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Mi auguro inoltre che questi rinnovi possano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al Settore Giovanile della Roma e che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni”.

Insomma, tutto fatto e comunicazione ufficiale arrivata. La Roma tutela così il proprio lavoro, soprattutto quello del settore giovanile, facendo firmare dei contratti a lunga scadenza. Un motivo in più di soddisfazione per l’ambiente giallorosso che nel corso di questi anni ha dimostrato di saper lavorare, e anche bene, con i giovani.