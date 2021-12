Ansia Covid, tamponi Roma | Le ultime

La Roma si appresta a preparare il big match dell’Epifania, quello contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro.

I giallorossi non hanno chiuso come volevano il 2021, pareggiando 1-1 contro la Sampdoria, e adesso avranno due scontri diretti ad inizio 2022. Il girone di andata della squadra di José Mourinho si è concluso al sesto posto con 32 punti.

Il nuovo anno porta subito grandi sfide al club giallorosso. Il 6 gennaio, infatti, la compagine dello Special One, sarà in scena in quel di San Siro per affrontare i rossoneri, secondi in classifica a quattro punti dalla capolista Inter. Tre giorni più tardi sarà subito un altro big match, contro la Juventus, questa volta in casa allo Stadio Olimpico.

Ansia Covid in casa Roma, le ultime sui tamponi

La paura però non riguarda soltanto le partite prossime che attendono la Roma, ma anche i contagi del Covid-19 che continuano a salire. Da capire quale sarà l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di oggi, da parte dei giocatori giallorossi. Domani mattina si avrà l’esito, ma secondo quanto riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi, potrebbero esserci novità per Mourinho tutt’altro che buone.