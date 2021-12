Calciomercato Roma, il doppio sì non è utopistico, tuttavia servirà sbloccare prima un tassello imprescindibile. Ecco quale.

I messaggi lanciati da José Mourinho in questi primi mesi della gestione “Special” non sono passati inosservati. A farne le spese, nel senso letterale e metaforico del termine, non è stata soltanto la società, a cui il tecnico lusitano ha chiesto almeno un paio di acquisti per provare anche solo a lanciare il guanto di sfida alle dirette concorrenti.

Tanti sono, infatti, i calciatori considerati poco funzionali all’idea di calcio con la quale Mou intende plasmare il gruppo, soprattutto a centrocampo, reparto nel quale, non a caso, si potrebbe avviare una mini rivoluzione. In entrata il nome più caldo continua ad essere quello di Kamara, che ha ormai sopravanzato Grillitsch nella lista di gradimento di Pinto. Tuttavia, il possibile innesto del francese è subordinato alla partenza di almeno uno fra Villar e Diawara. Se per il murciano le porte per un ipotetico trasferimento al Valencia sembrano essere sbarrate, con la pista Inter che resta sullo sfondo, ma al momento è poco praticabile, qualcosa per l’ex Napoli e Bologna si muove.

Calciomercato Roma, colpo Diawara per il Cagliari: ecco l’ostacolo

Il Cagliari, infatti, contestualmente ai colloqui per portare in Sardegna, in prestito, Riccardo Calafiori, ha provato ad approfondire i discorsi anche per un possibile trasferimento di Amadou Diawara in rossoblu, che darebbe nuova linfa ad una mediana apparsa in molte circostanza priva di filtro. Tuttavia, stando a quanto riferito da “La Nuova Sardegna“, è indispensabile sbloccare prima l’indice di liquidità, dal momento che non si tratterebbe di un affare a costo zero. Pinto aspetta l’evolversi della situazione, e nel caso dovesse riuscire a fare casa, investirebbe il ricavato della vendita del guineano per acquistare il “regalo” promesso a Mou.