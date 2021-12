Calciomercato Roma, ritorno immediato | Arriva la svolta

Calciomercato Roma, proseguono i contatti di Pinto per trovare soluzioni anche in uscita: in questo senso, trapela un’importante novità.

Ore frenetiche in casa Roma. Non soltanto in entrata – dove i giallorossi hanno ormai avviato la volata per Maitland-Niles, trovando de facto un’intesa di massima con il calciatore, ma non ancora con l’Arsenal – ma anche in uscita, alla luce della presenza di tanti calciatori su cui Mou ha deciso di non fare affidamento.

Uno di questi, neanche a dirlo, è Gonzalo Villar. Da pupillo di Fonseca e titolare inamovibile del tecnico lusitano, a vero e proprio desaparecido sotto la gestione dello Special One: all’ex Elche è stato garantito minutaggio soltanto in Conference League, mentre in campionato è stato costretto a fare la spola tra panchina e tribuna. Ecco perché, dopo le voci che si sono susseguite la scorsa estate legate ad un possibile trasferimento al Sassuolo rifiutato dal diretto interessato, ora come ora l’ipotesi di una sua partenza assume sempre più consistenza con il passare delle ore.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Zaniolo | Prezzo fissato: “Tre squadre su di lui”

Calciomercato Roma, no del Valencia a Villar | Soluzione in Serie A?

Era stata caldeggiata la possibilità di un ritorno del murciano in Liga e più precisamente al Valencia, scenario che, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe concretizzarsi. Come rivelato da Flavio M. Tassotti di “Teleradiostereo” con un post apparso sui propri profili social, “è quasi impossibile un passaggio di Villar al Valencia, che ha altre priorità“. Per quanto concerne le voci che si sono rincorse su un possibile interessamento dell’Inter, con i nerazzurri “al momento sono solo voci, anche se non dispiace come profilo“.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan | La decisione sul rinnovo

Insomma, almeno per il momento, per Villar sembrano essersi chiuse le porte del Valencia; nelle scorse ore anche l’Atletico Madrid però ha effettuato dei sondaggi esplorativi. Staremo a vedere se i Colchoneros ritorneranno alla carica, o se invece alla fine sarà l’Inter a rompere gli indugi, provando ad intavolare una maxi trattativa con la Roma.