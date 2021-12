Fervono i preparativi in vista della finestra di calciomercato invernale. La Roma lavora senza sosta anche sul fronte rinnovi, ma non per Mkhitaryan.

In casa giallorossa si attende con ansia la sessione di calciomercato di riparazione. Il 3 gennaio ci sarà il via libera ufficiale per definire le trattative e Tiago Pinto sta cercando di muoversi con efficacia e tempestività. Parallelamente alle trattative in entrata ed uscita si lavora anche ai rinnovi contrattuali. Niente da fare per il numero 77, destinato a restare l’unico in scadenza a giugno, ecco perché non c’è stato il rinnovo con l’armeno.

Sono giorni caldissimi per il calcio europeo. Il nuovo anno è alle porte e con esso la fatidica apertura del calciomercato di riparazione. La data del 3 gennaio coinciderà col via libera ufficiale agli affari di mercato, con la Roma che cerca di muoversi d’anticipo. Tiago Pinto sta lavprnado alacremente, sia in entrata che in uscita. Mentre l’apertura ufficiale si avvicina sempre di più in casa giallorossa si lavora anche alla Roma del futuro, ecco il piano giallorosso sui futuri rinnovi contrattuali della rosa a disposizione di Josè Mourinho.

Leggi anche: Roma, stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi: la decisione della Camera

Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan | La decisione sul rinnovo

A delineare la pista che Pinto seguirà sul fronte rinnovi ci ha pensato la Gazzetta dello Sport. Come descritto dalla giornalista Chiara Zucchelli i primi rinnovi arrivati faranno da apripista. Parliamo dei giovanissimi Bove, Darboe e Zalewski che hanno prolungato il loro contratto poco tempo fa. Ora è il momento dei big, ma non ci sarà spazio di dialogo per quanto riguarda Henrix Mkhitaryan, ecco svelato il motivo.

Tiago Pinto non ha alcun incontro fissato col procuratore dell’armeno, Mino Raiola. Il motivo è semplice, la Roma gli aveva proposto un biennale ma la risposta è stata rispedita al mittente. L’intenzione del calciatore ancora non è chiara riguardo il futuro, di certo è che andrà in scadenza a giugno. Si tratterà dell’unico big della rosa pronto a liberarsi a zero in estate, ma nulla è ancora certo. Le parti potrebbero incontrarsi a primavera, quando il calciatore potrebbe avere le idee chiare.