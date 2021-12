Calciomercato Roma, addio Zaniolo | Prezzo fissato: “Tre squadre su di lui”

Calciomercato Roma, aria d’addio per Zaniolo: con la giusta offerta, l’esterno potrebbe partire. Tre club monitorano la situazione.

Volente o nolente, Nicolò Zaniolo fa sempre parlare di sé. Non solo all’interno del rettangolo verde, che nelle ultime settimane prima della sosta lo aveva visto nuovamente protagonista, con la super prestazione contro l’Atalanta da far stropicciare gli occhi, ma anche in ottica calciomercato.

Eh già, la sessione invernale di contrattazioni sta per aprire ufficialmente i battenti, e quelle voci prima solo sussurrate, ora rischiano di deflagrare in tutto e per tutto. Una premessa in questo senso è doverosa: ipotizzare che Zaniolo possa fare le valigie già a gennaio sembra configurarsi come uno scenario utopistico; tuttavia, ed è questa la novità che trapela nelle ultime ore, la posizione del club per quanto concerne un possibile addio del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter non è più granitica come qualche anno fa. Il fatto che non siano stati ancora approfonditi i dialoghi per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024, intanto, non può essere bollato come mera casualità. Ma c’è dell’altro.

Quella frase pronunciata da Tiago Pinto all’indirizzo del ragazzo: “Continua così e ti vendiamo a 100 milioni“- riportata dal Corriere dello Sport – spalanca le porte a scenari suggestivi. Le pretendenti di certo non mancano, e la sensazione è che i giallorossi possano alla fine accontentarsi di una cifra drasticamente inferiore rispetto a quella alla quale ha fatto riferito il general manager giallorosso.

Calciomercato Roma, ombre sul futuro di Zaniolo: la rivelazione in diretta

Intervistato ai microfoni di “Radio Radio“, Enrico Camelio ha esternato il suo punto di vista sulla questione, svelando dei particolari che vale la pena attenzionare. Ecco le sue parole: “La Roma non lo cede per meno di 50 milioni di euro. Ci sono degli acquirenti: un paio di squadre inglesi ed una italiana, una delle tre big con la maglia a strisce. Questa volta il rapporto si può chiudere, laddove dovesse arrivare un’offerta da 50 milioni per la Roma e un ingaggio giusto per il calciatore.

Una squadra di Manchester, nel caso in cui Zaniolo dovesse continuare così, un’offerta la farà sicuramente.” Ricordiamo che Zaniolo è stato accostato in più di una circostanza alla Juventus, con i bianconeri che hanno a lungo vagheggiato l’idea di ingaggiare il calciatore, scontrandosi sempre con il muro eretto dalla Roma, Stando così le cose, però, la meta più probabile, laddove gli spiragli per una sua cessione dovessero essere confermata, dovrebbe essere la Premier League, campionato non a caso che lo stesso Mou ha “consigliato” al giovane, nelle dichiarazioni immediatamente successive alla sfida contro il Bologna.