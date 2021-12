Calciomercato Roma, richiesta doppia in Serie A | La palla passa a Pinto

Nuova pista di calciomercato in casa Roma. Buone notizie per Tiago Pinto, c’è una nuova pretendente in Serie A per l’esubero giallorosso.

Meno di quattro giorni ci separano dall’apertura del mercato invernale. Sono ore caldissime anche in casa Roma, Tiago Pinto è al lavoro su diversi fronti. Per quanto riguarda le future uscite c’è una doppia pista da registrare in vista di gennaio. Può sperare il general manager portoghese, che auspica una vera e propria asta al rialzo per vendere l’ennesimo esubero nella rosa giallorossa.

La Roma si gode la pausa natalizia in attesa di un importante ritorno in campo. Nella giornata dell’Epifania i giallorossi faranno visita al Milan, rossoneri secondi in classifica a quattro punti dall’Inter. Solo tre giorni prima ci sarà l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, sessione che i giallorossi attendono con urgenza. Josè Mourinho è stato chiaro fin qui in stagione, il portoghese spera in un salto di qualità dalla sessione di trattative di riparazione. Tiago Pinto sta cercando di muoversi con tempestività, individuando i rinforzi ad hoc per le richieste del connazionale in panchina. Rinforzi che dovranno esser compensati da cessioni, in tanti potrebbero salutare Trigoria nella sessione invernale.

Calciomercato Roma, doppia richiesta in Serie A | Palla a Pinto

C’è una doppia richiesta in Serie A che coinvolge due esuberi giallorossi, ora la palla passa in mano a Tiago Pinto. Situazioni decisamente diverse per i due giocatori, com’è diverso il ruolo. Ad accomunarli, secondo quanto riportato da La Nazione, l’interesse concreto della Fiorentina in vista di gennaio.

La squadra toscana è sulle tracce di Borja Mayoral da tempo, l’attaccante spagnolo piace molto al club viola. Ora si registra anche l’interesse per un altro che ha visto poco il campo fin qui, ma stavolta in difesa. I toscani potrebbero effettuare un sondaggio per Marash Kumbulla, sempre più indietro nelle gerrachie difensive giallorosse. Il difensore albanese, a differenza dell’attaccante iberico, rappresenterebbe un’opportunità di monetizzare per i giallorossi. Ora la palla passa a Tiago Pinto, il portoghese dovrà essere abile ad equilibrare con precisione le trattative in entrata ed in uscita per regalare la rosa ideale allo Special One.