Nuovo scenario di calciomercato che sblocca Tiago Pinto. L’annuncio può dare il via all’affondo della Roma a gennaio, Mou attende rinforzi.

Mancano sempre meno giorni alla fatidica apertura del calciomercato invernale. Il 3 gennaio ci sarà il via libera ufficiale, solo tre giorni dopo la Roma è attesa dal big match in casa del Milan. In attesa di tornare in campo tutte le attenzioni si concentrano sulle trattative che ruotano intorno all’universo giallorosso. Ecco il nuovo scenario che sblocca Tiago Pinto, il general manager della Roma può tentare l’affondo decisivo.

Il calcio europeo sta vivendo giorni di passione, con l’apertura del mercato invernale in vista. In attesa del via libera ufficiale sono giornate totalmente dedicate alle trattative, tra le più attive in Italia sembra esserci la Roma. I giallorossi chiusero la scorsa finestra di mercato estiva al primo posto in Serie A in quanto a cifra investita. Anche questa sessione si aspetta una piccola rivoluzione in quel di Trigoria, lo stesso Mourinho non ha mai fatto mistero di aver bisogno di rinforzi. Rinforzi che devono arrivare con una certa urgenza, sarà fondamentale agire con tempestività sul mercato. Ecco l’annuncio che potrebbe scatenare il g.m. portoghese.

Calciomercato Roma, Pinto sbloccato | Via libera Roma

I giallorossi stanno cercando di bruciare la concorrenza e regalare a Mourinho i nuovi rinforzi il prima possibile. Il numero uno sembra essere stato scelto in Maitland-Niles, ma non mancano intoppi con l’Arsenal. Mentre l’inglese rappresenterebbe una doppia pedina per mou, impiegabile sia a centrocampo che a tutta fascia, si cerca ancora il rinforzo in mediana. In tal senso la pista che porta a guardare in casa Marsiglia potrebbe riaccendersi con decisione.

I giallorossi avrebbero scelto il rinforzo perfetto per Mourinho in Ligue 1. Boubacar Kamara, calciatore classe 1999. Il francese, con origini senegalesi, ha sempre vestito la casacca dell’OM, prima da difensore centrale, oggi da mediano. A 22 anni ha già collezionato 142 presenze e 4 reti col club francese, ora il suo contratto è in scadenza a giugno. Nonostante le richieste del club continuino ad essere elevate, ci pensa il sito de L’Equipe a riaccendere le speranze giallorosse. Il Marsiglia non potrà far mercato in entrata senza cedere i propri giocatori, le necessità economiche parlano chiaro. Kamara resta un nome caldissimo in uscita ed ora Tiago Pinto può tentare l’affondo a gennaio.